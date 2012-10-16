〔全球贵金属〕10月15日SPDR黄金持仓量和iShares白银持仓双双下降

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透10月16日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周一的黄金持仓量较周五下降0.49%,同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)的白银持仓量下降0.09%.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 42,885,878.5 10月15日 43,099,106.5 10月12日 -213,228.0 -0.49%
iShares 317,827,514.0 10月15日 318,118,072.4 10月12日 -290,558.4 -0.09%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 许娜;审校 石冠兰
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
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现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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