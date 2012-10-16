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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 11:17 BJT

〔东京美债〕10年期公债收益率持稳于近期波动区间,静待11月美国大选

路透新加坡10月16日电---美国10年期公债收益率(殖利率)周二持稳于近期波动的区间内,因为投资者等待11月美国总统大选,以及西班牙何时可能求援的进一步消息.

10年期公债收益率US10YT=RR报1.668%.9月末以来,10年期公债收益率一直在大约1.600-1.750%的区间内波动.

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