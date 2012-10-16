〔互联网产业〕中国第二季网上零售规模增45%,大淘宝市场份额76%--易观

路透上海10月16日电---独立互联网信息服务提供商-易观国际最新报告显示,中国第二季网上零售(包括B2C和C2C)规模达2,788.4亿元人民币,同比增长45%,亦较上季增长27%.其中阿里巴巴集团旗下的淘宝和天猫(合并称大淘宝)的市场份额合计达76%,依然遥遥领先于其他电子商务公司.

报告称,大淘宝第二季的网上零售规模超过2,000亿元;排名第二的为京东商城,销售规模超过150亿元,市场份额为5.5%;腾讯(0700.HK)以4.5%的市场份额排名第三.

其他主要的网上零售商包括苏宁电器(002024.SZ)网上零售实体苏宁易购(市场份额为1.2%),亚马逊(AMZN.O)中国(0.8%),当当网DANG.N(0.7%),凡客诚品(0.6%),国美电器(0493.HK)旗下的库巴网(0.5%)和沃尔玛(WMT.N)参股的1号店(0.3%).(完)