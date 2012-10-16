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货币新闻 | 2012年 10月 16日 星期二 11:57 BJT

〔西班牙评等〕标普调降西班牙主权评级之后,调降该国多家银行评级

路透10月16日电---标准普尔周二调降西班牙11家银行长期评级,并下调四家银行的短期评级.标准普尔将三家西班牙银行的长期和短期信用评级列入负面观察名单,另三家银行仅长期评级被列入.(完)

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