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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 11:30 BJT

〔中国能源〕中石油西气东输三线工程开工,将年供应天然气300亿立方米

路透北京10月16日电---新华社周二报导称,中国石油天然气集团公司"西气东输"三线工程今日在北京、新疆、福建同时开工,将经过国内10个省区,年供应天然气300亿立方米.

西气东输三线工程投资规模超千亿元人民币,是中国首次将全民资本和民间资本按照同等条件、同等待遇、同时引入的国家重点工程项目.[ID:nSB1578822]

西气东输三线是国家能源重大骨干管网工程,其中干线西起新疆霍尔果斯口岸,东至福建省福州市,全长5,000多公里,设计输气量每年300亿立方米,气源来自中亚国家,预计2015年全线投产.

中石油集团是中国石油(0857.HK)(601857.SS)的母公司.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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