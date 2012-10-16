〔中国能源〕中石油西气东输三线工程开工,将年供应天然气300亿立方米

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透北京10月16日电---新华社周二报导称,中国石油天然气集团公司"西气东输"三线工程今日在北京、新疆、福建同时开工,将经过国内10个省区,年供应天然气300亿立方米.
西气东输三线工程投资规模超千亿元人民币,是中国首次将全民资本和民间资本按照同等条件、同等待遇、同时引入的国家重点工程项目.[ID:nSB1578822]
西气东输三线是国家能源重大骨干管网工程,其中干线西起新疆霍尔果斯口岸,东至福建省福州市,全长5,000多公里,设计输气量每年300亿立方米,气源来自中亚国家,预计2015年全线投产.
中石油集团是中国石油(0857.HK)(601857.SS)的母公司.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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