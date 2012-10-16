〔中国货币市场〕七天回购利率企稳隔夜反弹,逆回购输血资金面依旧偏宽

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透北京10月16日电---继上日大幅走低后,中国银行间市场质押回购加权利率CNREPO=CFXS周二早盘七天品种基本企稳,隔夜甚至止跌反弹.不过虽然今日央行公开市场操作"输血"量不及当日逆回购到期资金规模,但在昨日准备金退款扶助下,市场流动性未现大幅波动.
周一,中国银行间市场主要质押回购加权利率均跌逾30基点(bp),其中七天回购利率下破3.00%关口.因三季末存款激增冲击过后,例行准备金调整有望退回.
交易员并表示,当前融入资金的需求主要集中在短期限上,一方面是体现出市场对近阶段资金面预期偏暖,另一方面则是因为当前隔夜等品种回购利率水平处于相对低位.
"到期量会大于释放量,不过市场反应比较平静,没有很大冲击,因为昨天15号有部分准备金退款,逆回购量的减少也是反映出机构对资金的需求减少了."上海一券商交易员表示.
业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行逆回购操作,总额760亿元人民币,其中七天期180亿元,28天期580亿元.[CN/MMTCN]据路透统计,今日逆回购到期资金合计2,200亿元.
中国央行数据显示,金融机构9月份人民币存款增加1.65万亿元,同比多增9,212亿元.银行每月5/15/25日三次的准备金调整中,实行多退少补.一般来说,季末等时点存款余额的突击增加,会导致银行应缴存的准备金大幅增加,随后则多因存款流失或减少,已缴存的准备金会相应有所退回.
对于未来二级市场资金利率走势,上述交易员并称,考虑央行一直持续逆回购操作,所以未来资金利率料更可能是围绕逆回购中标利率这个"锚"来波动.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
===============================================================
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2165 2.052 16.45
七天CN7DRP=CFXS 2.8041 2.8086 -0.45
14天CN14DRP=CFXS 3.2036 3.239 -3.54
===============================================================(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lC331V 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lCeCGf 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。