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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 12:00 BJT

〔中国货币市场〕七天回购利率企稳隔夜反弹,逆回购输血资金面依旧偏宽

路透北京10月16日电---继上日大幅走低后,中国银行间市场质押回购加权利率CNREPO=CFXS周二早盘七天品种基本企稳,隔夜甚至止跌反弹.不过虽然今日央行公开市场操作"输血"量不及当日逆回购到期资金规模,但在昨日准备金退款扶助下,市场流动性未现大幅波动.

周一,中国银行间市场主要质押回购加权利率均跌逾30基点(bp),其中七天回购利率下破3.00%关口.因三季末存款激增冲击过后,例行准备金调整有望退回.

交易员并表示,当前融入资金的需求主要集中在短期限上,一方面是体现出市场对近阶段资金面预期偏暖,另一方面则是因为当前隔夜等品种回购利率水平处于相对低位.

"到期量会大于释放量,不过市场反应比较平静,没有很大冲击,因为昨天15号有部分准备金退款,逆回购量的减少也是反映出机构对资金的需求减少了."上海一券商交易员表示.

业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行逆回购操作,总额760亿元人民币,其中七天期180亿元,28天期580亿元.[CN/MMTCN]据路透统计,今日逆回购到期资金合计2,200亿元.

中国央行数据显示,金融机构9月份人民币存款增加1.65万亿元,同比多增9,212亿元.银行每月5/15/25日三次的准备金调整中,实行多退少补.一般来说,季末等时点存款余额的突击增加,会导致银行应缴存的准备金大幅增加,随后则多因存款流失或减少,已缴存的准备金会相应有所退回.

对于未来二级市场资金利率走势,上述交易员并称,考虑央行一直持续逆回购操作,所以未来资金利率料更可能是围绕逆回购中标利率这个"锚"来波动.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2165 2.052 16.45

七天CN7DRP=CFXS 2.8041 2.8086 -0.45

14天CN14DRP=CFXS 3.2036 3.239 -3.54

===============================================================(完)

--发稿 康熙泽; 审校 林高丽

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