版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 16日 星期二 11:59 BJT

〔日本债市〕五年期公债标售投标倍数为5.51

路透10月16日电--五年期公债标售投标倍数为5.51.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐