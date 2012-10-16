〔路透调查〕分析师上调对基本金属的长期价格预估,受成本和需求推动

路透伦敦10月15日电---一项路透调查显示,分析师上调了对铜和其他大部分基本金属的长期价格预估,称生产成本上升和需求温和增长将成为未来10年推高价格的主要因素.

这项对11位分析师的调查显示,对铜价CMCU0的平均预估较去年路透调查时上升了3.6%,至每吨6,420.90美元,亦受到供应前景受限的支撑.

10年以上的长期价格预估被分析师用于评估一种金属所谓的"公允价值",这帮助矿商确定未来项目的可行性和潜在收益.

这些价格往往趋于保守,因为若某项目只有在金属价格高企时才会盈利的话,投资者就不会致力于去开发.

"全球将会需要更多资源,人们将不得不去开发那些开采难度较大的资源,可能在那些政治不确定性更高及基础设施欠缺的地区,"法国兴业银行分析师Robin Bhar表示.

在这项上周进行的调查中,只有对铝价CMAL0的预估与去年持平,为每吨2,425.10美元,分析师预计铝的供应步伐较容易跟上需求的快速增长.

对铅价CMPB0的预估上升了16.4%,至每吨2,212.30美元,而对锡价CMSN0的预估上升12.8%,至每吨20,000美元.

对镍价CMNI0的预估上调5.3%,至每吨19,700美元,锌价CMZN0预估则上升11.6%,至2,175美元.

未来两年,镍和锌或继续供大于求,但分析师认为,此后市场或恢复供需平衡.(完)