〔路透调查〕分析师上调对基本金属的长期价格预估,受成本和需求推动

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透伦敦10月15日电---一项路透调查显示,分析师上调了对铜和其他大部分基本金属的长期价格预估,称生产成本上升和需求温和增长将成为未来10年推高价格的主要因素.
这项对11位分析师的调查显示,对铜价CMCU0的平均预估较去年路透调查时上升了3.6%,至每吨6,420.90美元,亦受到供应前景受限的支撑.
10年以上的长期价格预估被分析师用于评估一种金属所谓的"公允价值",这帮助矿商确定未来项目的可行性和潜在收益.
这些价格往往趋于保守,因为若某项目只有在金属价格高企时才会盈利的话,投资者就不会致力于去开发.
"全球将会需要更多资源,人们将不得不去开发那些开采难度较大的资源,可能在那些政治不确定性更高及基础设施欠缺的地区,"法国兴业银行分析师Robin Bhar表示.
在这项上周进行的调查中,只有对铝价CMAL0的预估与去年持平,为每吨2,425.10美元,分析师预计铝的供应步伐较容易跟上需求的快速增长.
对铅价CMPB0的预估上升了16.4%,至每吨2,212.30美元,而对锡价CMSN0的预估上升12.8%,至每吨20,000美元.
对镍价CMNI0的预估上调5.3%,至每吨19,700美元,锌价CMZN0预估则上升11.6%,至2,175美元.
未来两年,镍和锌或继续供大于求,但分析师认为,此后市场或恢复供需平衡.(完)
--编译 丁琦;审校 孙茉莉
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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