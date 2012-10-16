〔中国公开市场〕宽资金下逆回购缩量,利率持平显央行稳价格意图(更新版)

(新增市场评论和央行公告)

* 流动性持续相对宽松,今日逆回购大减逾七成

* 逆回购利率持稳,但七天品种仍高出二级逾50bp

* 加重二级市场同期限回购利率升压

路透上海10月16日电---在中国银行间市场流动性持续相对宽松情况下,央行公开市场周二仅进行了760亿元人民币的逆回购操作,规模较上周同期大减逾七成,而各期限操作中标利率则继续则稳.

交易员认为,具有市场风向标意义的七天期逆回购利率持平在3.35%,高出目前二级市场逾50个基点(bp),显示央行在资金价格定位上仍是"稳字当头".这将给处于低位的二级市场同期限回购利率增加一定升压.

对逆回购利率的持坚,香港一外资银行固定收益率研究员认为,"政策真空期,不动比较妥当."

她并表示,目前市场资金较为宽松,加之逆回购成本略"贵",操作缩量属于正常.不过就持稳的逆回购利率看,央行仍有控制和稳定资金价格的意图,这或增加处于低位的二级市场回购利率升压.

央行公告显示,稍早在公开市场进行的180亿元七天期逆回购操作,中标利率继续持平于3.35%;同时进行的580亿元28天期品种,利率亦仍持稳于3.60%.而目前二级市场七天期质押式回购CN7DRP=CFXS加权利率在2.80%附近.

不过,一向运作颇为顺畅的央行公开市场操作,在周二上午出现信息混乱.到底要操作的是收回市场资金的"正"回购,还是向市场注入资金的"逆"回购,一度让交易员和媒体猜破头.[ID:nSH0117479]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 760

(周四) 待定

央票到期 100

正回购到期 --

逆回购到期 3,370

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--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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