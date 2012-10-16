〔中国债市动态〕信用债早盘续受机构青睐,得益于高收益及宽资金

路透北京10月16日电---中国银行间市场信用债周二早盘走势继续亮眼.市场人士表示,受偏宽资金面和高收益所支撑的多重需求影响,信用债仍受到机构的青睐.

"利率债小震荡,小波动;信用债,买的机构还是比较多,"北京一国有银行交易员称,"短融主要是因为资金松;中票则是因为收益高,能够覆盖理财、资管的成本."

上海一大型券商投资经理亦指出,信用债全线走暖,原因有二,一方面资金面情况好于预期,交易盘有较宽利差收益可供博取;另一方面,以基金和银行理财户为代表的配置需求较好,为波段操作提供了支撑.

上述国有行交易员进一步指出,公开市场回购操作的乌龙确一度让部分机构产生调降法定存款准备金率预期,进而点击双边报价买入.该交易员个人认为,基本面利好因素越来越多,后期收益率曲线陡峭化或不可避免.

继上日大幅走低后,中国银行间市场质押回购加权利率CNREPO=CFXS周二早盘七天品种基本企稳,隔夜甚至止跌反弹.不过虽然今日央行公开市场操作"输血"量不及当日逆回购到期资金规模,但在昨日准备金退款扶助下,市场流动性未现大幅波动.[CN/CN]

剩余期限约4.34年的国债120003券最新最优报价tCN120003=CFXM为3.1650%/3.1550%,上日尾盘为3.17%/3.16%;首日上市的五年中期票据深投资tCN1282389=CFXS最新成交价格为100.3904元,较票面溢价.(完)