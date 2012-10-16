〔中国汇市〕人民币早盘走高,受贵金属和石油购汇盘带动

* 人民币早盘走升

* 贵金属和石油购汇盘较重

* 中间价连续第四日上涨,但涨幅甚微

* 人民币升值压力趋弱,年内升值趋势则不变

路透北京10月16日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘走高,因美元已处于相对低位,且本周贵金属和油盘购汇盘渐显,令人民币升值压力较上周有明显减弱,客盘情绪正趋稳.

今日中间价虽连续第四日上涨,但涨幅已较前三日的强势明显减弱.交易员预期,人民币年内升值的趋势并未改变,但幅度料已有限.

北京时间12:08,人民币兑美元即期报6.2663元,上日收报6.2707元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3106元,续创逾三个半月来新高,上日中间价为6.3112元.

"这个礼拜(人民币升值压力)比上周小很多,上周是结汇盘面特别重,这周影响(较大)的最主要因素是贵金属和石油,购汇压力大一些,尤其是贵金属方面,"北京一国有银行交易员称,一般上午是贵金属购汇盘出来,下午油盘可能会出来.

上述交易员指出,今天美元/人民币应该会是一个低位,但具体走势可能要到下午3点以后才能更为明确,一方面是油盘的购汇力量是否出现,另一方面要看欧元走势,亦将对市场产生较大影响.

该交易员指出,考虑到中国经济基本面还不是很乐观,虽然人民币上涨势头仍在,但年内升值幅度已经有限,估计到6.2500就差不多了.

另一家外资行交易员指出,即期市场的流动性不是很好,不过波动挺大的,主要是受客盘的影响.

"到年底了,客盘力量都挺大,不过在十八大之前市场的方向可能不会有大的变动."上述交易员指出.

东京汇市欧元兑美元EUR=报1.2968美元,略高于美国尾盘水平.欧元兑美元周一走势震荡,曾触及1.2979美元.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3510/40,上日尾盘为6.3540.

北京时间12:23,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2660/00元,上一交易日尾盘报6.2650元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 林高丽

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