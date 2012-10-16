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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 12:49 BJT

〔澳新汇市〕新西兰元下跌,新西兰CPI数据意外温和提升降息揣测

路透惠灵顿/悉尼10月16日电---新西兰元周二下跌,其表现逊于澳元;此前公布的数据显示,新西兰第三季消费者物价指数(CPI)年增幅放缓至近13年最低,提升了对降息的揣测,不过多数分析师仍预计,新西兰将在未来较长的一段时间里维持政策不变.

新西兰元/美元NZD=D4挫至盘中低位0.8138,此前公布的数据显示,新西兰第三季CPI较上年同期上涨仅0.8%,逊于预估的上升1.1%,而且低于新西兰央行的目标区间1-3%.

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