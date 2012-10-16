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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 14:35 BJT

〔路透基点〕Hutchison Ports的2.8亿美元三年期再融资案已结--RLPC

路透香港10月15日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,Hutchison Ports Investments Sarl已于9月底签署2.8亿美元再融资案.

消息称这笔俱乐部贷款额度共有四家日资银行和一家中资银行参与其中,分别是三菱东京日联银行、中国建设银行香港分行、日本政策投资银行(DBJ)、瑞穗实业银行和三井住友银行.

消息人士表示,定价低于200个基点,利率约为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150个基点左右.定价低于和记黄埔港口集团(Hutchison Port Holdings)在7月获得的2.4亿欧元贷款.

一如此前报导,贷款年限为三年.

额度是为公司2007年获得的2.8亿美元五年期俱乐部贷款进行再融资.这笔贷款于9月到期.此前的额度利率为较LIBOR加码25个基点,交通银行、三菱东京日联银行、巴克莱、中国建设银行和瑞穗加入.(完)

--编译 梁睿雪;审校 石冠兰

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