〔路透基点〕统一实业委任台湾银行办理25亿台币五年期再融资案--RLPC

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透香港10月15日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,统一实业周一委任了台湾银行安排其25亿台币(8,600万美元)五年期再融资案.
据闻定价是二级市场商业票据利率加码65个基点左右.协议料将制定税前利率下限,约在1.5-1.6%左右.
本案料将在10月底左右启动.
资金用于再融资用途.
去年12月,统一实业签署了一笔30亿台币五年期定期贷款,支付最高综合收益为64个基点,利率为二级市场商业票据利率加码60个基点,税前利率下限为1.5%.
借款方是台湾统一集团旗下的马口铁制造商.(完)
--编译 梁睿雪; 审校 高琦
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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