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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 14:16 BJT

〔路透基点〕统一实业委任台湾银行办理25亿台币五年期再融资案--RLPC

路透香港10月15日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,统一实业周一委任了台湾银行安排其25亿台币(8,600万美元)五年期再融资案.

据闻定价是二级市场商业票据利率加码65个基点左右.协议料将制定税前利率下限,约在1.5-1.6%左右.

本案料将在10月底左右启动.

资金用于再融资用途.

去年12月,统一实业签署了一笔30亿台币五年期定期贷款,支付最高综合收益为64个基点,利率为二级市场商业票据利率加码60个基点,税前利率下限为1.5%.

借款方是台湾统一集团旗下的马口铁制造商.(完)

--编译 梁睿雪; 审校 高琦

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