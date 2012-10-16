英多数金融从业者期望仍有奖金可拿

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦10月16日电---周二发布的一项调查显示，伦敦金融服务业有逾八成从业者预计今年能得到奖金，近半认为奖金可能高于去年。
金融人才招聘机构eFinancialCareers称，有40%的受访者对绩效薪酬的信心较去年下降，过半受访者认为未来三年金融业奖金将下降。
而那些预计奖金上升的受访者中，有39%的人称主要是由于个人绩效，19%称由于公司业绩，还有13%的人则归因于雇主变化。
eFinancialCareers全球董事总经理倍奈特（James Bennett）说：“薪资与绩效挂钩，仍深植于伦敦金融业的企业文化中。如果员工表现好，他们还是会寄望于奖金上升。”
而那些预计金融业整体奖金下降的受访者，则主要将此归因于市场环境严峻，以及舆论和政治压力。
18%的受访者预计今年没奖金可拿，该比例明显高于去年的11%和2010年的7%。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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