〔路透基点〕志联工业8亿台币三年期融资案已开启--RLPC

路透香港10月15日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,牵头行兼簿记行第一银行已开启志联工业8亿台币(2,730万美元)三年期融资案.

贷款以土地、厂房和设备担保,包括A部分3亿台币的定期贷款,和B部分5亿台币的循环信贷,后者可以台币或美元进行.公司董事长和一名董事也为此提供了担保.

贷款利率与借款方税前纯利润率相关,台币和美元部分的定价分别以台湾一级市场商票利率和伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)为基础:

税前纯利润率为0%或以下时,台币部分利率为加码135个基点,美元部分为加码235个基点.税前纯利润率在0.1-4.9%水平时,台币部分为加码95个基点,美元部分为加码210个基点.税前纯利润率在5%或以上时,台币部分为加码75个基点,美元部分为加码190个基点.

若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过30个基点,借款方将支付差额部分.

银行受邀分三个层次参贷:

承诺2亿台币或以上的牵头行将获得20个基点的先行费用;承诺1-1.9亿台币的共同主办行将获得10个基点费用;承诺5,000-9,999万台币的一般参贷行获得5个基点费用.

如果A部分动拨不足90%,或B部分动拨不足60%,借款方仍将支付10个基点承诺费.

A部分费用拥有三个月宽限期,将分12次按季度进行不等额偿还:第1-11次每次偿还5%,第12次偿还45%,平均年限为2.175年.额度有两年的延期选项.

资金用于再融资和原材料购买.

在11月9日前答复的银行将获得3个基点的提前费用.最终答复期限是11月16日.

2010年7月,借款方签署了8.7亿台币等值贷款案,利率如下:税前纯利润率为0%以下时,台币部分利率为加码140个基点,美元部分为加码235个基点.纯利润率在0-4.9%水平时,台币部分为加码120个基点,美元部分为加码220个基点.纯利润率在5%或以上时,台币部分为加码105个基点,美元部分为加码200个基点.台币部分基准利率为90天期一级市场商票利率,美元部分为五个月期Libor.(完)