《焦点人物》敢于冒险、出手果断的软银掌门人孙正义

(本文由路透中文网编译)

路透东京10月12日电---软银(Softbank)(9984.T)董事长兼总裁孙正义上周告诉记者，他凭一时冲动就斥资18.4亿美元收购了一家规模较小的竞争对手。据《福布斯》杂志估计，互联网泡沫破灭过程中孙正义曾损失180亿美元，现在这笔钱对他来说不算什么，但在推崇沉稳持重文化的日本，这实在是惊世骇俗的举动。

像英国企业巨子理查德·布兰森(Richard Branson)一样，后者旗下的维京(Virgin)公司涉足从音乐至太空旅游等多个行业，孙正义旗下的软银在过去30年间也曾涉足多个行业，从通过收购Ziff Davis和Comdex从事销售和发行软件，到作为财团一部分竞购日本信用银行(Nippon Credit Bank)提供金融服务，到成为投资互联网企业雅虎(4689.T)的先行者。

“他与布兰森很像，但他极端专注于移动互联网领域。与布兰森不同的是，他不会进入譬如可乐或航空公司等其他业务领域，”孙正义的弟弟Taizo Son表示。Taizo目前经营风险投资基金Movida Japan，但曾与哥哥孙正义共事过数年，目前依然是哥哥的顾问。

三井住友投资信托(Sumitomo Mitsui Investment Trust)首席投资官Masashi Oda也认为孙正义与布兰森颇为相似。“他们对抗政府监管，通过价格战吞噬市场，”他表示。

“孙正义非常擅长适应新环境。他在2000年左右通过降低电信资费，让普通日本人接入互联网，2008年通过销售iPhone让普通日本人拥有了智能手机，”Oda补充说。

孙正义出生于日本西南部，双亲是韩国人，他十几岁时到美国加州读书，在当地读大学时将其取得专利的翻译设备出售给夏普公司(6753.T)。

2006年，孙正义斥资155亿美元买下沃达丰(VOD.L)日本分公司，杀入移动通信运营商领域。孙正义个人与比尔·盖茨和已故的苹果创始人史蒂夫·乔布斯关系交好。

随着软银计划杀入美国市场，该公司期待能与世界最大的电信运营商们分庭抗礼。

孙正义上周在记者会中表示，他决定为苹果iPhone 5提供与电脑的对接服务，这正是他收购较小竞争对手eAccess9427.T的初衷。

“当我们一周前决定为iPhone 5提供与电脑对接服务后，就在那一霎间，就在原地，我意识到我们需要与eAccess合并……组建一家能提供这一服务的网络，”孙正义说。

尽管软银在日本的竞争对手NTT Docomo(9437.T)和KDDI(9433.T)重点推为日本用户过度定制的功能型手机，孙正义则看重的是iPhone在日本的市场规模。软银一直是苹果iPhone在日本的唯一合作运营商，直到KDDI去年引进iPhone，这种垄断才被打破。

如果软银收购美国运营商Sprint的交易大获成功，软银将跃上世界舞台，与AT&T(T.N)和Verizon Wireless(VZ.N)(VOD.L)等巨头相抗衡。

日本首富、日本迅销有限公司(Fast Retailing)掌门人柳井正(Tadashi Yanai)称孙正义是“当今日本最优秀的企业家”。柳井正是软银董事，而孙正义私人资产估计为72亿美元，仅次于柳井正排名日本第二。

其他人也为孙正义的决断力大声喝彩。

“他是唯一一位能做这种大交易的人。他的决策速度快得惊人，使他与其他传统日本企业高管截然不同。我敢打赌，他拍板这个交易的思考时间不超过一个月，”一位与孙正义有过数面之缘的日本银行家说。

孙正义是一位活跃的Twitter用户，他常常与自己的近200万用户进行Twitter交流。

“你们的目标是不是太低了？你们是不是太容易满足于自己的平庸生活？”他在最近发布的Twitter信息中说。

“我经常这样扪心自问。”（完）