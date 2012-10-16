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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 13:51 BJT

〔澳洲股市〕小幅收升,寄望澳洲央行祭出更多宽松措施

路透墨尔本10月16日电---澳洲股市周二上涨0.2%,投资者寄望澳洲央行出台进一步宽松措施来刺激疲软经济.但市场收盘脱离高位,因在本周重要数据公布前维持警惕.

"我们都有点谨慎,这周还有中国GDP数据和欧盟会议,"Macquarie Equities的部门主管Lucinda Chan说.

本周的欧盟领导人会议将讨论对西班牙可能的援助及希腊紧缩措施,不过官员们认为谈判很可能无法在本次峰会上完成.

指标S&P/ASX 200指数收升8.1点至4,491.5,略低于心理关口4,500点.股指未能守住稍早触及的14个月高位4,516.9点.(完)

--编译 艾茂林;审校 张若琪

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