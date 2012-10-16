〔投行观点〕中国上市银行前三季盈利料好于预期,监管有望放松--中金

路透北京10月16日电---中金公司周二发布最新中国银行业报告称,三季报将于10月末密集披露,预计上市银行前三季度盈利增速将保持在17%(中报为18%),好于预期.其中净息差下滑幅度温和、逾期贷款增速较上半年放缓等指标均有助于提升市场信心.

"资本监管政策放松是我们期待的主要催化剂.伴随着银行基本面下行,过去两年持续收紧的资本监管将进入放松周期."报告称.

主要体现为,中国版巴塞尔协议III过渡期标准将明确,2013年一级资本充足率要求将下降2个百分点至6.5-7.5%.允许甚至鼓励银行发行"本金可减记次级债",该创新工具可以计入一级资本,有望在未来两三年为上市银行缓解4,000亿元人民币的股权融资压力.

报告并称,个股选择上,偏好估值低、季报有超预期潜力的银行.A股首选华夏银行(600015.SS)、浦发银行(600000.SS)、交通银行(601328.SS).H股首选重庆农商行(3618.HK)、交通银行(3328.HK)和中国银行(3988.HK).

中金认为,经历两次降息后,预计上市银行三季度净息差环比下降幅度约5bp(基点),其中大银行息差基本稳定,部分中小银行净息差下降5-10bp,上市银行整体息差回落幅度明显好于市场预期.

对于下半年资产质量走势,中金的判断是不良略有加速,但逾期增速放缓.预计本轮不良上升周期将持续至明年上半年,全行业不良率将在明年中期见顶,并在下半年起开始稳定.

其并称,银行股价往往领先或同步于经济见底,中金宏观组判断三季度为经济低点,并逐步弱复苏.(完)