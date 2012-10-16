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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 14:17 BJT

《汇市简讯》美元/马币跌至3.0505低位,跟随韩元走势

0604GMT * 美元/马币承受卖压,跟随美元/韩元的大跌走势 * 该货币对目前跌至3.0505低位 * 市场对于3.0500处新涌现的当地买单心态谨慎 * 美元/马币最新报3.0515-3.0525,无本金交割远期外汇(NDF)报3.0590-3.0590.(完) --编译 石冠兰; 审校 高琦

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