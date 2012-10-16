《中国2012年经济指标各方预测值一览》--10月16日

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透北京10月16日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2012年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2012年 2012年 2012年9月/2011年全年 国内生产 7.5% 7.7%/世界银行/12年10月 7.6%/9.3% 总值(GDP) 7.7%/亚洲开发银行/10月 (7.6%为2012年二季度数据) 7.8%/IMF/10月 8%左右/中国银行/9月 7.7%-7.8%/国家信息中心经济预测部范剑平/12年9月 7.6%/中金公司/9月 7.6%/摩根大通/9月 8%/汇丰银行/12年8月 超8%/国家信息中心副主任李凯/8月 7.9%/巴克莱/8月 7.7%/美银美林/8月 8.0%/IMF/7月 8.3%/中信证券/6月 8.5%左右/发改委价格监测中心主任助理徐连仲/6月 8.2%/经合组织/5月 8.2-8.3%/央行货币政策委员宋国青/5月 8.5%/摩根士丹利/5月 8.1%/高盛/5月 8.7%/社科院/4月 逾8%/国研中心/4月 8.5%/瑞银/3月 8.5%/国研中心宏观部部长余斌/3月 8.6%/德意志银行/3月 8.0-8.5%/花旗银行/2月 8.5%/国研中心主任李伟/2月 8.3%/恒生银行/2月 8.5%左右/央行货币政策委员李稻葵/1月 8.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月 8.5%/交行金融研究中心/1月 8.5%/中国科学院数学与系统科学研究院陈锡康/1月 8.5%-8.7%/前央行货币政策委员樊纲/11年12月 居民消费 4% *约2.7%/央行副行长/12年10月 *1.9%/5.4% 价格指数(CPI) 2.7%左右/中国银行/9月 3%/中信证券/6月 2.8%/中金公司/6月 3.0%/瑞银/6月 低于3.4%/发改委价格监测中心主任助理徐连仲/6月 3.3%/经合组织/5月 3.0%左右/央行货币政策委员宋国青/5月 3.5%/社科院/4月 3.5%左右/国研中心/4月 3.3%/中金公司/4月 3.5%左右/国家信息中心首席经济学家范剑平/4月 4%左右/亚洲开发银行/4月 3.5%左右/美银美林/3月 4%/摩根士丹利/3月 3.5%左右/花旗/2月 3%/央行货币政策委员李稻葵/1月 3.6%-4%/中科院预测科学研究中心/1月 2.7%-3.3%/交行金融研究中心/1月 4%以下/前央行货币政策委员樊纲/11年12月 工业生产者出厂 4%以内/国研中心/12年4月 *-3.6%/6.0% 价格指数(PPI) 广义货币 14% 15%/摩根大通/12年1月 *14.8%/13.6% 供应量(M2) 14%-15%/交行金融研究中心/1月 新增人民币贷款 8.2万亿元/摩根大通/12年1月 *6,232亿元/7.47万亿元 8-8.5万亿元/交行金融研究中心/1月 8万亿元左右/中国银行/11年12月 9-10万亿元/中金公司/12月 贸易顺差/逆差 1,000亿美元以下/前央行货币政策委员李稻葵/12年3月 *276.7亿美元/1,551.4亿美元 1,550亿美元/摩根大通/2月 410亿美元/美银美林/1月 1,200亿美元/交行金融研究中心/1月 1,350亿美元/社科院/11年12月 社会消费品 14% 16%-17%/商务部研究院/2012年3月 13.2%/17.1% 零售总额 17%/交行金融研究中心/1月 (13.2%为2012年8月份数据) 15.7%/社科院/11年12月 固定资产投资 16% 20%左右/亚洲开发银行/12年4月 20.2%/23.8% (不含农户) 18%左右/摩根士丹利/2月 (20.2%为2012年1-8月数据) 20%左右/国研中心主任李伟/2月 21%左右/交行金融研究中心/1月 22.8%/社科院/11年12月 注:1、*表示新增 2、以上数据均来自媒体的公开报导 3、机构全称: 央行--中国人民银行 国研中心--国务院发展研究中心 发改委研究院--发改委宏观经济研究院 中金公司--中国国际金融有限公司 经合组织--经济合作暨发展组织(OECD) IMF--国际货币基金组织(完) --整理 康熙泽; 审校
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lC331V 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lCeCGf 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。