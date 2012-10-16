版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 14:15 BJT

〔韩国股市〕收高脱离一个月低点,芯片制造商股价上涨

路透首尔10月16日电---韩国股市周二收高,受芯片制造商提振.此前美国公布优于预期的零售销售数据和企业财报.

绩优股上涨,三星电子(005930.KS)和SK hynix(000660.KS)分别收高2.3%和2.7%.

综合股价指数.KS11收盘上涨0.83%,报1,941.54点,脱离周一所创的一个月低点.(完)

--编译 田建华;审校 蔡美珍

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐