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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 14:17 BJT

〔日本股市〕日经指数收高1.4%,软银上涨提供助力

路透东京10月16日电---日本股市日经指数周二收高1.4%,因权重股软银(9984.T)上涨.之前软银向投资者保证,公司200亿美元收购Sprint Nextel(S.N)70%股份的交易并不会稀释投资者的股权.

将为软银此交易提供融资的一些银行股票亦有上涨.

日经指数.N225涨123.38点,收报8,701.31点.东证股价指数.TOPX涨1.3%至732.40点.(完)

--编译 侯向明;审校 蔡美珍

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