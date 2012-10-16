法国主持人用核辐射调侃日本门将,引发日本抗议

《路透晚报》--2月24日日间新闻摘要（中港台）
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
(本文由路透中文网编译)
路透东京10月16日电---法国一位电视主持人展示了日本国家男足门将川岛永嗣长着四只胳膊的合成照片，调侃称“福岛核辐射效应”，引发日本政府愤怒回应。
法国主持人Laurent Ruquier赞扬上周五友谊赛日本队1-0击败法国队一役川岛永嗣表现极为出色，他的调侃在演播室内引发笑声与掌声。
日本内阁官房长官藤村修周二称Ruquier提到福岛核危机的言论“非常不当”。
他补充说，日本驻法国使馆已经致函法国电视二台，抗议Ruquier的言论。
信函称，Ruquier的言论“伤害了日本受灾人民的感情，妨碍重建努力”。（完）
--编译：王燕焜 发稿：朱淑珍
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
“随着中国投机者明显将关注点从橡胶转向玉米等谷物，上海期胶下跌。”Nissan Securities的研究部总经理Hiroyuki Kikukawa说道。
路透台北2月24日 - 台湾央行周五公布，1月日平均货币总计数M2年增率降至3.72%，主 要是受到外汇存款成长减缓影响；而1月M1B年增率则升为6.05%，因农历春节前资金需求转 强。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.51 6.48 7月 4.70 6.24 6月 4.42