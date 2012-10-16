〔日本股市〕日经指数收高,软银股价大涨近10%助大盘一臂之力(更新版)

(新增细节)

* 软银股价反弹9.6%,社长消除股权被稀释疑虑

* 消息人士称将向软银放贷211亿美元,此后银行股上涨

路透东京10月16日电---日本股市日经指数周二收高1.4%,因权重股软银(9984.T)反弹.此前该公司消除投资者疑虑,其200亿美元收购Sprint Nextel(S.N)70%股权的交易,不会稀释股东股权.

在上周五传出收购消息后,软银股价一度下跌超过20%,不过今日软银反弹9.6%.消息人士称有四家银行将为此交易向软银放贷,其中三家银行瑞穗金融集团(8411.T)、三井住友金融集团(8316.T)和三菱UFJ金融集团(8306.T)涨幅介于1.1%和1.6%之间.