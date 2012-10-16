〔日本股市〕日经指数收高,软银股价大涨近10%助大盘一臂之力(更新版)

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
(新增细节)
* 软银股价反弹9.6%,社长消除股权被稀释疑虑
* 消息人士称将向软银放贷211亿美元,此后银行股上涨
路透东京10月16日电---日本股市日经指数周二收高1.4%,因权重股软银(9984.T)反弹.此前该公司消除投资者疑虑,其200亿美元收购Sprint Nextel(S.N)70%股权的交易,不会稀释股东股权.
在上周五传出收购消息后,软银股价一度下跌超过20%,不过今日软银反弹9.6%.消息人士称有四家银行将为此交易向软银放贷,其中三家银行瑞穗金融集团(8411.T)、三井住友金融集团(8316.T)和三菱UFJ金融集团(8306.T)涨幅介于1.1%和1.6%之间.
"做出了澄清.人们不知道是否要比传言所说的支付还高,他们担心股权被稀释,软银社长孙正义出面明确否认."一国外对冲基金合伙人称.
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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