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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 14:51 BJT

〔中国新债〕神华集团下周二将发行50亿元中期票据,期限五年

路透上海10月16日电---中国神华集团有限责任公司周二公告称,将于下周二(23日)在银行间债市
簿记建档发行50亿元人民币中期票据,期限五年.

  神华集团为全球最大煤炭生产商--中国神华(1088.HK)(601088.SS)的母公司.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 神华集团      150      50       5   10/23簿记建档   农业银行     AAA      10/24       10/25
                                                     中信银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 刘昕; 审校 张喜良

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