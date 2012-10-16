〔路透基点〕台湾远东机械启动20亿台币五年期融资案--RLPC

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透香港10月16日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导,台湾永丰银行作为牵头行和簿记行,已启动机械器具厂商远东机械工业股份有限公司的20亿台币(6,850万美元)五年期融资案.
该融资包括15亿台币定期贷款A部分,以及5亿台币循环贷款B部分,后者可按台币或美元拨付.融资规模可调增或调减20%.贷款由借款人的董事长提供担保.
贷款A部分息率为较一年期邮政储蓄利率加码146基点,以土地和厂房作为担保;B部分台币息率为较一年期邮政储蓄利率加码166基点,美元息率是六个月美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200基点.若台湾美元拆款利率(TAIFX)与Libor之间的利差超过30基点,借款人将支付税款和全部超额利率.
银行受邀分四个层次参贷:
承贷4亿台币或以上的银行获牵头行头衔,及先付费用30个基点;
承贷3-3.99亿台币的银行获牵头行头衔,及先付费用20个基点;
承贷2-2.99亿台币的银行获协办行头衔,及先付费用15个基点;
承贷1-1.99亿台币的银行获经理行头衔,及先付费用5个基点.
若贷款A部分动拨不足80%,或B部分拨付不到50%,银行可获承诺费10个基点.
贷款A部分附带六个月宽限期,分19个季度不等额偿还,分别是:1.67%(1-7),2%(8-18)和66.3%(19).
贷款B部分从第36个月起开始分五个半年等额缩减规模.
财务约束性条款包括:流动比率最低1倍,债务比率最高3倍,利息覆盖倍数不低于2.5倍,有形净值至少10亿台币.
所筹资金用于再融资和运营资金.
回覆截止日期为11月23日.(完)
--编译 肖群英;审校 王冠中
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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