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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 15:10 BJT

〔日本债市〕受股市走坚影响下滑,五年期公债标售需求创纪录水平

* 五年期公债标售的投标倍数达5.51的历来最高水平

* 20年期日债表现落后,周四即将进行该券种标售

路透东京10月16日电---日本政府公债周二略微下滑,因受股市走强影响,与此同时五年期公债标售吸引到创纪录的需求,因市场预期日本央行将维持宽松货币政策且可能进一步放宽.

日本财务省标售2.5万亿(兆)日圆五年期公债,得标利率定为0.2%,与以往五次标售水平相当.本期公债的投标倍数达5.51,为该年期债券于2000年2月推出以来的最高水平.

本次标售的平均得标价格与最低价格差距缩窄至零,小于上月标售的0.01,表明市场需求旺盛.

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