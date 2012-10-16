〔日本债市〕受股市走坚影响下滑,五年期公债标售需求创纪录水平

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
* 五年期公债标售的投标倍数达5.51的历来最高水平
* 20年期日债表现落后,周四即将进行该券种标售
路透东京10月16日电---日本政府公债周二略微下滑,因受股市走强影响,与此同时五年期公债标售吸引到创纪录的需求,因市场预期日本央行将维持宽松货币政策且可能进一步放宽.
日本财务省标售2.5万亿(兆)日圆五年期公债,得标利率定为0.2%,与以往五次标售水平相当.本期公债的投标倍数达5.51,为该年期债券于2000年2月推出以来的最高水平.
本次标售的平均得标价格与最低价格差距缩窄至零,小于上月标售的0.01,表明市场需求旺盛.
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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