《中国新债》中石油拟下周发行200亿元超短融,联通短融亦将登场--消息

路透上海10月16日电--两位消息人士周二透露,中国石油天然气集团拟于下周发行超短期融资券,规模为200亿元人民币.此外,中国第二大移动电讯商--中国联通(0762.HK)旗下中国联合网络通信有限公司的短融亦将于下周发行.

消息人士指出,中石油集团的200亿元超短融,期限九个月(270天),招标日暂定在下周二(23日).中国联通的80亿元短融,期限为一年,预计簿记建档日为下周三(24日).上述两期债务融资工具的主承销商同为工商银行(601398.SS)(1398.HK)和建设银行(601939.SS)(0939.HK).

"中石油(SCP)270天,超AAA,发行日暂定在23日."一位熟悉情况的消息人士说.他提到,联通80亿元一年期短融的主体信用评级也是超AAA.

业内人士并解释,官方并没有超(重点)AAA的评级,只是市场普遍默认10家公司为重点AAA评级.

此外,中国联通今早公告称,旗下中国联合网络通信有限公司将于下周二(23日)簿记建档发行150亿元人民币短期融资券,期限一年.这意味着中国联通在下周两天内将合计发行230亿元短融.

超短期融资券,是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的,期限在270天以内的短期融资券.目前在银行间市场交易商协会完成注册的超短融发行主体有中石油集团、铁道部、中石化集团以及旗下的上市公司中国石化(600028.SS)(0386.HK)等.

在中国,企业发行的债券一般被统称为信用债,其中根据主管审核部门的不同,又可分为短期融资券和中期票据、企业债、公司债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管,企业债由国家发展和改革委员会主管,公司债则归中国证监会审核.(完)