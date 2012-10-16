〔中国债市〕消息和资金面淡静人民币IRS总体走稳,方向不明观望为主

路透上海10月16日电---中国人民币利率互换(IRS)曲线周二总体走稳,因消息和资金面整体较为淡静,大方向不明确的背景下,机构观望为主.不过也有交易员指出,近日持续一些海外客盘买气,对三年以上等中长品种形成一定支撑.

北京一银行交易员称,IRS"近期总体上比较稳定,基本在一个震荡的区间.主要是现在大家都没有一个明确的方向."

不过,一向运作颇为顺畅的央行公开市场操作,在周二上午出现信息混乱.到底要操作的是收回市场资金的"正"回购,还是向市场注入资金的"逆"回购,一度让交易员和媒体猜破头.[ID:nSH0117479]

对此,该交易员表示,上述时间段内IRS交投确实有些混乱,但随着最后操作方向和利率的确定,市场很快就恢复了平静.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.1583/3.2750 3.0521/3.1457 3.1157/3.2086 3.1786/3.2729 3.1900/3.4367

周一 3.1686/3.2829 3.0383/3.1308 3.0850/3.1767 3.1400/3.2367 3.1600/3.4100

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变动 -0.0103/-0.0079+0.0138/+0.0149 +0.0307/+0.0319 +0.0386/+0.0362 +0.0300/+0.0267

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.60亿元,较8月的2,977.65亿元小降不足一成.(完)