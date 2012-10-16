版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 15:41 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元收升且盘中触及近一年高位,公债价格下跌

路透首尔10月16日电---韩元兑美元周二收升,稳固守住早盘录得的涨幅,追随国内和美国股市涨势,此前美国公布的零售销售数据和企业业绩胜过预期.

另外关于西班牙或最快下个月申请援助的言论,也给予韩元兑美元KRW=KFTC额外支撑.

韩元兑美元在当地市场收报1,107.2,周一当地收盘价为1,110.5.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐