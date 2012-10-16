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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 15:47 BJT

〔金属期市〕期铜上涨,受股市和欧元走强提振

路透上海10月16日电---期铜周二走坚,得益于股市和欧元上涨,因花旗集团(C.N)等公司获利好于预期,美国经济数据乐观,且市场憧憬抗击欧债危机取得进展.

美股上涨,因有迹象表明美国消费者支出正在驱动经济更快地成长.数据显示美国9月零售销售增长,因美国人增加购买从汽车到电子产品的多种商品.[ID:nSB2050279]

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