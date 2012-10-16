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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 15:58 BJT

〔新兴汇市〕美国数据和公司盈利推动亚洲汇市,韩元触及近一年高位

路透新加坡4月18日电---韩元周二触及近一年高位,得益于市场对新兴亚洲货币的买兴改善,因此前出炉的美国公司盈利和零售销售数据强于预期,略微缓解了投资者对美国经济复苏的担忧.

但新兴亚币的后续涨势料有限,因海外需求疲弱依然令亚洲经济承压,投资者等候本周即将出炉的中国第三季国内生产总值(GDP)增长率数据.

韩元兑美元KRW=KFTC从造船企业等出口商处寻获支撑,与此同时台币兑美元TWD=TP触及五个月高位,得助于外资金融机构的资金涌入台湾.

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