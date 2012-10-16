《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--10月16日

《路透晚报》--2月24日日间新闻摘要（中港台）
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
路透北京10月16日电---以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价: (本地时间16:14时,1港元=0.80793人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 8.18 9.76 1.04 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 6.31 3.72 2.10 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 7.12 4.98 1.77 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.24 2.11 1.90 ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 4.17 1.23 4.20 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 6.48 2.73 2.94 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 8.33 5.32 1.94 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 6.28 2.90 2.68 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 8.53 9.05 1.17 招商地产000024.SZ200024.SZ 21.22 15.37 1.71 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 6.00 3.04 2.44 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 7.98 6.00 1.65 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 34.59 22.55 1.90 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 3.27 2.03 1.99 ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 7.30 3.52 2.57 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.29 2.15 2.47 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 10.07 9.57 1.30 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 6.23 3.87 1.99 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 4.23 2.28 2.30 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 13.38 9.47 1.75 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 4.00 2.31 2.14 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 12.35 5.30 2.88 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 7.37 6.55 1.39 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 2.95 2.31 1.58 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 3.71 2.72 1.69 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 2.80 1.62 2.14 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 31.78 20.28 1.94 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 3.56 3.10 1.42 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 7.61 4.23 2.23 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 5.50 3.65 1.87 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 6.88 4.70 1.81 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 14.38 15.83 1.12 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 5.43 2.89 2.33 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 4.95 2.96 2.07 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 24.91 18.00 1.71 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 40.20 24.25 2.05 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.37 1.85 2.25 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 5.50 3.05 2.23 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 2.01 1.25 1.99 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 6.47 6.83 1.17 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 3.41 2.34 1.80 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 49.39 43.28 1.41 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
“随着中国投机者明显将关注点从橡胶转向玉米等谷物，上海期胶下跌。”Nissan Securities的研究部总经理Hiroyuki Kikukawa说道。
路透台北2月24日 - 台湾央行周五公布，1月日平均货币总计数M2年增率降至3.72%，主 要是受到外汇存款成长减缓影响；而1月M1B年增率则升为6.05%，因农历春节前资金需求转 强。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.51 6.48 7月 4.70 6.24 6月 4.42