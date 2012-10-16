〔路透基点〕消息人士称壹传媒拟以175亿台币出售台湾业务--RLPC

路透香港10月16日电---知情人士向汤森路透旗下基点证实,在港上市的壹传媒已签署意向书(MOU),将以约175亿台币(约合5.99亿美元)向一财团出售台湾区业务,其中包括印刷和电视业务.

要求匿名的消息人士证实,此财团由前中信金控副董事长辜仲谅和台塑总裁王文渊等组成.另一位来自壹传媒的消息人士也证实,中信金控辜家和台塑王文渊均加入了此财团.

据香港联交所文件,壹传媒周二停牌,等待"股价敏感的公司信息公布".

此前壹传媒曾发公告称,与台湾年代集团董事长练台生签订意向书,以现金代价14亿元台币出售壹电视的全部已发行股本.[ID:nSH0116595]

壹传媒还曾在9月表示,公司接获独立第三方接洽,表示有意收购其于台湾的印刷媒体业务及若干资产,包括台湾苹果日报、台湾爽报和台湾壹周刊.[ID:nSH0114489](完)