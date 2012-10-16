〔路透基点〕消息人士称壹传媒拟以175亿台币出售台湾业务--RLPC

《路透晚报》--2月24日日间新闻摘要（中港台）
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
路透香港10月16日电---知情人士向汤森路透旗下基点证实,在港上市的壹传媒已签署意向书(MOU),将以约175亿台币(约合5.99亿美元)向一财团出售台湾区业务,其中包括印刷和电视业务.
要求匿名的消息人士证实,此财团由前中信金控副董事长辜仲谅和台塑总裁王文渊等组成.另一位来自壹传媒的消息人士也证实,中信金控辜家和台塑王文渊均加入了此财团.
据香港联交所文件,壹传媒周二停牌,等待"股价敏感的公司信息公布".
此前壹传媒曾发公告称,与台湾年代集团董事长练台生签订意向书,以现金代价14亿元台币出售壹电视的全部已发行股本.[ID:nSH0116595]
壹传媒还曾在9月表示,公司接获独立第三方接洽,表示有意收购其于台湾的印刷媒体业务及若干资产,包括台湾苹果日报、台湾爽报和台湾壹周刊.[ID:nSH0114489](完)
--编译 许娜;审校 高琦
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
“随着中国投机者明显将关注点从橡胶转向玉米等谷物，上海期胶下跌。”Nissan Securities的研究部总经理Hiroyuki Kikukawa说道。
路透台北2月24日 - 台湾央行周五公布，1月日平均货币总计数M2年增率降至3.72%，主 要是受到外汇存款成长减缓影响；而1月M1B年增率则升为6.05%，因农历春节前资金需求转 强。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.51 6.48 7月 4.70 6.24 6月 4.42