〔中国汇市〕人民币因客盘结汇偏多而收涨,后市升值压力仍存(更新版)

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* 结汇偏多令人民币收升

* 中间价连续第四日上涨,但涨幅甚微

* 人民币升值压力尤存,但力量稍弱

路透北京10月16日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二收升.早盘来自贵金属购汇盘一度令人民币走低,其后结汇客盘再占上风,令人民币即期成交价格最终收涨.

今日中间价虽连续第四日上涨,涨幅则已较前三日的强势明显减弱.交易员认为,中间价高开后虽然引发一波购汇,但结汇力量仍稍占上风,后市仍面临一定升值压力.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2640 6.2618 6.2756 6.3106 6.3112 6.2707

上海一外资行交易员称,昨天开始的一波油盘和贵金属盘过后,今天盘间以结汇盘为多.而在人民币近期持续升值到纪录高位后,结汇盘仍持续存在,可能预示仍有部分市场参与者看多人民币.

北京一国有银行交易员称,"这个礼拜(人民币升值压力)比上周小很多,上周是结汇盘面特别重,这周影响(较大)的最主要因素是贵金属和石油,购汇压力大一些,尤其是贵金属方面."

上述交易员指出,今天美元/人民币应该会是一个低位,但具体走势可能要到下午3点以后才能更为明确,一方面是油盘的购汇力量是否出现,另一方面要看欧元走势,亦将对市场产生较大影响.

该交易员指出,考虑到中国经济基本面还不是很乐观,虽然人民币上涨势头仍在,但年内升值幅度已经有限,估计到6.2500就差不多了.

"到年底了,客盘力量都挺大,不过在十八大之前市场的方向可能不会有大的变动."上述交易员指出.

东京汇市欧元兑美元EUR=报1.2962美元,较美国尾盘水平高0.1%.交易员称除非西班牙形势更为明朗,否则过去几周徘徊于1.28-1.30的欧元或不会脱离这一区间.欧元在上月曾触及四个月高位1.31729美元.[FRX/CN]

以下为北京时间16:52,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3565/05 6.3540

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2640/45 6.2650

境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,445点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4085元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科/李然; 审校 林高丽/杨淑祯

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