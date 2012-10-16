《中国新债预测》进出口行三年期固息债利率预测均值为3.75%,七年为4.03%

* 招标品种: 进出口行三年固息债 进出口行七年固息债(增发)

* 招标金额: 120亿元 150亿元(可追加至多50亿元)

* 预测均值: 3.75% 4.03%

* 预测区间: 3.70%-3.82% 3.79%-3.12%

* 招标时间: 10月17日(周三)10:00-11:00 10月17日(周三)10:00-11:00

* 受访人数: 8位(银行、券商) 8位(银行、券商)

路透上海10月16日电---中国进出口银行周三将招标发行三年和七年固息债.路透调查显示,央行公开市场扶持资金面,二级市场收益率经过前期上涨后呈现稳态,机构介入新债的热情明显改善,料明日三年期品种需求相对旺盛,利率落在二级市场水平以下.

明日招标的两期新债中,交易盘或较多介入到三年期品种中,因为预期在资金面稳定的环境,整体收益率曲线将变陡峭.而七年品种需求尚可,收益率预计持平于二级市场.

"明天的需求应该还行,三年的(新债)可能较多交易户拿,(原因是)感觉最近收益率调整(上涨)到位了,有下行的空间,现在拿券不就赚了么."上海一银行交易员称.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上述债为进出口行今年第16和17期金融债,其中17期为2011年第15期金融债CN110315=CFXS(七年品种)的增发,上市后与相应券种合并交易,票面利率4.49%.

上述交易员指出,据此计算的17期金融债剩余年限只有六年左右,与二级市场上六年的债券收益率水平做比较更加准确.

中债登固息银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,三年期品种最新收益率3.7711%;六年期品种最新收益率4.0274%.

继上日大幅走低后,中国银行间市场质押回购加权利率CNREPO=CFXS周二早盘七天品种基本企稳,隔夜甚至止跌反弹.不过虽然今日央行公开市场操作"输血"量不及当日逆回购到期资金规模,但在昨日准备金退款扶助下,市场流动性未现大幅波动.[CN/CN]

央行公告显示,稍早在公开市场进行的180亿元七天期逆回购操作,中标利率继续持平于3.35%;同时进行的580亿元28天期品种,利率亦仍持稳于3.60%.[ID:nSB2051119]

上述新债为进出口行16期和17期金融债,具体条款如下:

第16期 第17期

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发行金额 120亿元 150亿元

追加发行 无 至多50亿元

期限/计息方式 三年/固息 七年/固息

招标时间 10月17日10:00-11:00 10月17日10:00-11:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)

缴款日/起息日 10月23日 10月25日

发行期 10月17日-10月23日 10月17日至10月25日

上市日 10月29日 10月31日

基本承销额 无 无

增发债票面利率 无 4.49%

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)