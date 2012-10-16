《中国新债预测》进出口行三年期固息债利率预测均值为3.75%,七年为4.03%

《路透晚报》--2月24日日间新闻摘要（中港台）
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
* 招标品种: 进出口行三年固息债 进出口行七年固息债(增发)
* 招标金额: 120亿元 150亿元(可追加至多50亿元)
* 预测均值: 3.75% 4.03%
* 预测区间: 3.70%-3.82% 3.79%-3.12%
* 招标时间: 10月17日(周三)10:00-11:00 10月17日(周三)10:00-11:00
* 受访人数: 8位(银行、券商) 8位(银行、券商)
路透上海10月16日电---中国进出口银行周三将招标发行三年和七年固息债.路透调查显示,央行公开市场扶持资金面,二级市场收益率经过前期上涨后呈现稳态,机构介入新债的热情明显改善,料明日三年期品种需求相对旺盛,利率落在二级市场水平以下.
明日招标的两期新债中,交易盘或较多介入到三年期品种中,因为预期在资金面稳定的环境,整体收益率曲线将变陡峭.而七年品种需求尚可,收益率预计持平于二级市场.
"明天的需求应该还行,三年的(新债)可能较多交易户拿,(原因是)感觉最近收益率调整(上涨)到位了,有下行的空间,现在拿券不就赚了么."上海一银行交易员称.
刊登在中国债券信息网的公告显示,上述债为进出口行今年第16和17期金融债,其中17期为2011年第15期金融债CN110315=CFXS(七年品种)的增发,上市后与相应券种合并交易,票面利率4.49%.
上述交易员指出,据此计算的17期金融债剩余年限只有六年左右,与二级市场上六年的债券收益率水平做比较更加准确.
中债登固息银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,三年期品种最新收益率3.7711%;六年期品种最新收益率4.0274%.
继上日大幅走低后,中国银行间市场质押回购加权利率CNREPO=CFXS周二早盘七天品种基本企稳,隔夜甚至止跌反弹.不过虽然今日央行公开市场操作"输血"量不及当日逆回购到期资金规模,但在昨日准备金退款扶助下,市场流动性未现大幅波动.[CN/CN]
央行公告显示,稍早在公开市场进行的180亿元七天期逆回购操作,中标利率继续持平于3.35%;同时进行的580亿元28天期品种,利率亦仍持稳于3.60%.[ID:nSB2051119]
上述新债为进出口行16期和17期金融债,具体条款如下:
第16期 第17期
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发行金额 120亿元 150亿元
追加发行 无 至多50亿元
期限/计息方式 三年/固息 七年/固息
招标时间 10月17日10:00-11:00 10月17日10:00-11:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)
缴款日/起息日 10月23日 10月25日
发行期 10月17日-10月23日 10月17日至10月25日
上市日 10月29日 10月31日
基本承销额 无 无
增发债票面利率 无 4.49%
----------------------------------------------------------------(完)
国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
“随着中国投机者明显将关注点从橡胶转向玉米等谷物，上海期胶下跌。”Nissan Securities的研究部总经理Hiroyuki Kikukawa说道。
路透台北2月24日 - 台湾央行周五公布，1月日平均货币总计数M2年增率降至3.72%，主 要是受到外汇存款成长减缓影响；而1月M1B年增率则升为6.05%，因农历春节前资金需求转 强。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.51 6.48 7月 4.70 6.24 6月 4.42