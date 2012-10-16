〔中国债市〕利率债走弱,数据公布前机构提前获利了结

《路透晚报》--2月24日日间新闻摘要（中港台）
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
路透北京10月16日电---中国银行间债市周二利率品种走弱.在消息面真空的背景下,昨日已不断抬头的获利了结情绪持续,其中7-10年国债的卖压更为明显.不过相对利率品种的萎靡,今日信用债因收益率所处位置优势获得资金认可.
"利率债相对弱一点,信用(债)还行,买盘(力量较卖盘)大一些."上海一券商交易员称.
对于利率债走弱,北京一银行交易员分析认为,虽然当前的经济数据不是很好,但应该意识到中国正处在经济转型的过程中,这样分析的话,市场的包容度有所提高,数据就并不是太差,那么就对利率债中长端不构成支撑;降准短期无望,亦难扶助短端.
中国国家统计局将于周四(18日)公布三季度GDP(国内生产总值)和9月工业、投资及消费数据.路透最新调查结果显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低于政府年初设定的全年增长目标7.5%.[ID:nSB2038505]
继上日大幅走低后,中国银行间市场质押回购加权利率CNREPO=CFXS周二七天品种基本企稳,隔夜甚至止跌反弹.不过虽然今日央行公开市场操作"输血"量不及当日逆回购到期资金规模,但在昨日准备金退款扶助下,市场流动性未现大幅波动.[CN/CN]
剩余期限约6.89年的国债120016券最新双边报价tCN120016=CFXM为3.45%/3.43%,上日尾盘为3.43%/3.42%;首日上市的五年中期票据深投资tCN1282389=CFXS最新成交价格为100.4117元,较票面溢价.(完)
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.2153 2.8024
上日 2.0520 2.8086
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9520/2.8820
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8000/2.7300
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3022/3.2411 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
“随着中国投机者明显将关注点从橡胶转向玉米等谷物，上海期胶下跌。”Nissan Securities的研究部总经理Hiroyuki Kikukawa说道。
路透台北2月24日 - 台湾央行周五公布，1月日平均货币总计数M2年增率降至3.72%，主 要是受到外汇存款成长减缓影响；而1月M1B年增率则升为6.05%，因农历春节前资金需求转 强。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.51 6.48 7月 4.70 6.24 6月 4.42