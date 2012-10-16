〔中国债市〕利率债走弱,数据公布前机构提前获利了结

路透北京10月16日电---中国银行间债市周二利率品种走弱.在消息面真空的背景下,昨日已不断抬头的获利了结情绪持续,其中7-10年国债的卖压更为明显.不过相对利率品种的萎靡,今日信用债因收益率所处位置优势获得资金认可.

"利率债相对弱一点,信用(债)还行,买盘(力量较卖盘)大一些."上海一券商交易员称.

对于利率债走弱,北京一银行交易员分析认为,虽然当前的经济数据不是很好,但应该意识到中国正处在经济转型的过程中,这样分析的话,市场的包容度有所提高,数据就并不是太差,那么就对利率债中长端不构成支撑;降准短期无望,亦难扶助短端.

中国国家统计局将于周四(18日)公布三季度GDP(国内生产总值)和9月工业、投资及消费数据.路透最新调查结果显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低于政府年初设定的全年增长目标7.5%.[ID:nSB2038505]

继上日大幅走低后,中国银行间市场质押回购加权利率CNREPO=CFXS周二七天品种基本企稳,隔夜甚至止跌反弹.不过虽然今日央行公开市场操作"输血"量不及当日逆回购到期资金规模,但在昨日准备金退款扶助下,市场流动性未现大幅波动.[CN/CN]

剩余期限约6.89年的国债120016券最新双边报价tCN120016=CFXM为3.45%/3.43%,上日尾盘为3.43%/3.42%;首日上市的五年中期票据深投资tCN1282389=CFXS最新成交价格为100.4117元,较票面溢价.(完)

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.2153 2.8024

上日 2.0520 2.8086

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9520/2.8820

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8000/2.7300

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3022/3.2411 (完)

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