《中国新债预测》一年国债利率预测均值2.77%,需求不济或刺激机构"搏边"

《路透晚报》--2月24日日间新闻摘要（中港台）
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
* 招标品种: 财政部一年期固息国债
* 招标金额: 260亿元人民币
* 招标时间: 周三(17日)9:30-10:30
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间: 2.70%-2.85%
* 预测均值: 2.77%(按各家机构预测值平均)
路透上海10月16日电---中国财政部周三将招标发行一年期固息国债.路透调查显示,一年期国债二级收益率偏低,同期限新债较难吸引机构目光.需求不济的情况下,参与机构或有"搏边"意图,推高中标利率.料中标利率落在二级市场水平以上.
交易员指出,本期国债招标并不纳入国债承销团成员考核,不存在被动买债的情况,因此令整体需求"雪上加霜".无需考核承销量亦刺激介入的投资者博取边际收益,因此预料明日的标位或集中在边际中标利率附近.
"第一收益率不吸引人,第二不涉及考核,参与的机构更可能向高里投,中了不就赚了么,不中也无所谓,又不考核."上海一银行交易员称.
他并解释称,对于国债承销团成员而言,每期国债承销量也需要完成考核任务,而本期国债并不在考核范围内.
继上日大幅走低后,中国银行间市场质押回购加权利率CNREPO=CFXS周二七天品种基本企稳,隔夜甚至止跌反弹.不过虽然今日央行公开市场操作"输血"量不及当日逆回购到期资金规模,但在昨日准备金退款扶助下,市场流动性未现大幅波动.[CN/CN]
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,一年期品种最新收益率约2.7511%;二级市场上,相近期限国债今日罕有成交,双边报价亦不活跃.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为财政部今年第十九期记账式附息国债,到期一次还本付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.
该期债10月18日开始发行并计息,10月22日发行结束,10月24日起上市交易.(完)
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
“随着中国投机者明显将关注点从橡胶转向玉米等谷物，上海期胶下跌。”Nissan Securities的研究部总经理Hiroyuki Kikukawa说道。
路透台北2月24日 - 台湾央行周五公布，1月日平均货币总计数M2年增率降至3.72%，主 要是受到外汇存款成长减缓影响；而1月M1B年增率则升为6.05%，因农历春节前资金需求转 强。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.51 6.48 7月 4.70 6.24 6月 4.42