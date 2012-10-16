《中国企业债发行日程表》--10月16日

《路透晚报》--2月24日日间新闻摘要（中港台）
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ==================================================================================== *唐山南湖 10 7 7.08% AA 10/16-10/18 国开证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== *秦皇岛开发区 14 7 7.46% AA- 10/17-10/19 摩根士丹利华鑫证券 国有资产经营有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金;秦皇岛城市发展投资控股集团提供担保) ==================================================================================== *池州城市经 9 7 7.17% AA- 10/17-10/26 民生证券 营投资有限公司 (以自有土地使用权担保) ==================================================================================== 农工商 13 5 6.29% AA- 10/11-10/17 国泰君安 房地产集团 (第3-4年末每年偿还30%本金,第5年末偿还40%本金/光明食品集团提供担保) ==================================================================================== 玉环交通 10 7 7.15% AA 10/12-10/18 财通证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 余姚市水资源 14 7 7.20% AA 10/16-10/18 平安证券 投资开发有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 宜昌市财政经 15 7 7.12% AA 10/16-10/18 中投证券 济开发投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 华泰联合证券 ==================================================================================== 湖南城陵矶临 10 6 7.70% AA 10/15-10/19 银河证券 新区开发投资公司港 ==================================================================================== 运城城投 8 7 7.48% AA 10/15-10/19 长江证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 惠安国有资产 8 7 7.50% AA- 10/15-10/19 兴业证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 钦州市开发投 9 7 7.10% AA 10/16-10/22 国海证券 资集团有限公司 (第5-7年末每年偿还30%本金/发行人旗下公司提供土地担保) ==================================================================================== 宁夏上陵实业 5 6 前三年7.40% AA- 10/18-10/22 国海证券 集团有限公司 (附第三年末发行人上调利率选择权和投资者回 售选择权/全资子公司以拥有房地产提供担保) ==================================================================================== 重庆永川区惠 12 7 7.33% AA 10/16-10/22 国信证券 通建设发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 重庆江北区国 18 7 7.20% AA 10/16-10/22 首创证券 有资产经营管理公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 康熙泽; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
“随着中国投机者明显将关注点从橡胶转向玉米等谷物，上海期胶下跌。”Nissan Securities的研究部总经理Hiroyuki Kikukawa说道。
路透台北2月24日 - 台湾央行周五公布，1月日平均货币总计数M2年增率降至3.72%，主 要是受到外汇存款成长减缓影响；而1月M1B年增率则升为6.05%，因农历春节前资金需求转 强。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.51 6.48 7月 4.70 6.24 6月 4.42