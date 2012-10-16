《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月16日

《路透晚报》--2月24日日间新闻摘要（中港台）
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中国建材 300 30 9 10/17簿记建档 交通银行 AAA 10/18 10/19 (3323.HK) 浦发银行 ============================================================================================= *中国航天科 100 30 2 10/17簿记建档 兴业银行 AAA 10/18 10/19 技集团公司 ============================================================================================= *中国北车 100 20 9 10/17簿记建档 招商银行 AAA 10/18 10/19 601299.SS 工商银行 ============================================================================================= 中国电力 300 40 9 10/17簿记建档 光大银行 AAA 10/19 10/22 投资集团 招商银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *广西北部湾国 15 10 12 10/19簿记建档 农业银行 AA+ 10/22 10/23 际港务集团公司 ============================================================================================= *中国联通 150 150 12 10/23簿记建档 光大银行 AAA 10/24 10/25 工商银行 ============================================================================================= *中国新兴 10 10 12 10/23簿记建档 北京银行 AA+ 10/24 10/25 (集团)总公司 华夏银行 ============================================================================================= *天能电池 7.5 4 12 10/23簿记建档 浦发银行 A+ 10/24 10/25 集团有限公司 ============================================================================================= *成都公共 5 2.5 12 10/23簿记建档 浙商银行 AA 10/24 10/25 交通集团 ============================================================================================= *大亚科技 3.7 3.7 12 10/23簿记建档 中信银行 AA- 10/25 10/26 (000910.SZ) ============================================================================================= *润华集团 10 5 12 10/23簿记建档 兴业银行 AA- 10/24 10/25 ============================================================================================= 山东高速集团 10 10 12 10/17簿记建档 民生银行 AAA 10/18 10/19 ============================================================================================= 义马煤业集团 50 20 12 10/17簿记建档 中信银行 AA+ 10/19 10/22 ============================================================================================= 江阴澄星集团 5 5 12 10/17簿记建档 招商银行 AA 10/19 10/22 ============================================================================================= 小商品城 12 12 12 10/17簿记建档 招商银行 AA+ 10/19 10/22 (600415.SS) ============================================================================================= 中南重工 3.6 2 12 10/17簿记建档 民生银行 A+ 10/18 10/19 (002445.SZ) ============================================================================================= 广州百货 6 3 12 10/17簿记建档 浦发银行 AA 10/18 10/19 企业集团 (浮息,半年定存基准) 招商银行 ============================================================================================= 广西交通 30 15 12 10/18簿记建档 国开行 AA+ 10/19 10/22 投资集团 光大银行 ============================================================================================= 广发证券 135 45 3 10/18招标 工行/农行等 AAA 10/19 10/22 (000776.SZ) ============================================================================================= 四川航空 5 3 12 10/18簿记建档 民生银行 AA 10/19 10/22 ============================================================================================= 中国联合 20 20 12 10/18簿记建档 农业银行 AA+ 10/22 10/23 水泥集团 民生银行 ============================================================================================= 广东大唐国际 4 4 12 10/18簿记建档 建设银行 AA 10/19 10/22 潮州发电公司 ============================================================================================= 中国建筑 15 7 12 10/19簿记建档 招商银行 AA 10/22 10/23 第二工程局 ============================================================================================= 梅花集团 20 20 12 10/19簿记建档 兴业银行 AA 10/22 10/23 (600873.SS) 招商银行 ============================================================================================= 浙江省建 8 4 12 10/22簿记建档 中信银行 AA- 10/24 10/25 设投资集团 ============================================================================================= 平高电气 5 5 12 *10/23簿记建档 广发银行 AA *10/24 *10/25 (600312.SS) ============================================================================================= 郑州煤炭 30 30 12 推迟发行 浦发银行 AA+ -- -- 工业集团 兴业银行 ============================================================================================= 营口港 12 12 12 推迟发行 浦发银行 AA+ -- -- 务集团 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) =================================================================================================== *三花控股集团 9 4 3 10/19簿记建档 招商银行 AA 10/23 10/24 ======================
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
“随着中国投机者明显将关注点从橡胶转向玉米等谷物，上海期胶下跌。”Nissan Securities的研究部总经理Hiroyuki Kikukawa说道。
路透台北2月24日 - 台湾央行周五公布，1月日平均货币总计数M2年增率降至3.72%，主 要是受到外汇存款成长减缓影响；而1月M1B年增率则升为6.05%，因农历春节前资金需求转 强。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.51 6.48 7月 4.70 6.24 6月 4.42