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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 17:48 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月16日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模   期限    发行日      主承销商    主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)    (亿元)    (月)                                      (缴款日) 
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*中国建材     300        30       9   10/17簿记建档   交通银行     AAA      10/18     10/19                                     
(3323.HK)                                             浦发银行       
=============================================================================================
*中国航天科   100        30       2   10/17簿记建档   兴业银行     AAA      10/18     10/19
技集团公司                                           
=============================================================================================
*中国北车     100        20       9   10/17簿记建档   招商银行     AAA      10/18     10/19
601299.SS                                           工商银行
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中国电力      300        40       9   10/17簿记建档   光大银行     AAA      10/19     10/22
投资集团                                              招商银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模   期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)    (月)                                    (缴款日)
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*广西北部湾国  15       10        12   10/19簿记建档   农业银行    AA+     10/22     10/23
际港务集团公司
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*中国联通     150       150       12   10/23簿记建档   光大银行   AAA      10/24     10/25
                                                       工商银行   
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*中国新兴      10        10       12   10/23簿记建档   北京银行    AA+     10/24     10/25
(集团)总公司                                           华夏银行
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*天能电池       7.5      4        12   10/23簿记建档   浦发银行    A+      10/24     10/25
集团有限公司
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*成都公共       5         2.5     12   10/23簿记建档   浙商银行    AA      10/24     10/25
交通集团
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*大亚科技       3.7       3.7     12   10/23簿记建档   中信银行    AA-     10/25     10/26
(000910.SZ)
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*润华集团      10         5       12   10/23簿记建档   兴业银行    AA-     10/24     10/25
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山东高速集团   10        10       12   10/17簿记建档   民生银行    AAA     10/18     10/19
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义马煤业集团   50        20       12   10/17簿记建档   中信银行    AA+     10/19     10/22
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江阴澄星集团    5         5       12   10/17簿记建档   招商银行    AA      10/19     10/22
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小商品城       12        12       12   10/17簿记建档   招商银行    AA+     10/19     10/22
(600415.SS) 
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中南重工        3.6       2       12   10/17簿记建档   民生银行    A+      10/18     10/19
(002445.SZ)
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广州百货        6         3       12   10/17簿记建档   浦发银行    AA      10/18     10/19
企业集团                           (浮息,半年定存基准) 招商银行
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广西交通       30        15       12   10/18簿记建档   国开行      AA+     10/19     10/22 
投资集团                                               光大银行
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广发证券       135       45        3    10/18招标    工行/农行等   AAA     10/19     10/22 
(000776.SZ)
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四川航空       5          3       12   10/18簿记建档   民生银行    AA      10/19     10/22
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中国联合      20         20       12   10/18簿记建档   农业银行    AA+     10/22     10/23
水泥集团                                               民生银行
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广东大唐国际   4          4       12   10/18簿记建档   建设银行    AA      10/19     10/22
潮州发电公司 
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中国建筑      15          7       12   10/19簿记建档   招商银行    AA      10/22     10/23
第二工程局
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梅花集团      20         20       12   10/19簿记建档   兴业银行    AA      10/22     10/23 
(600873.SS)                                            招商银行
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浙江省建         8        4       12   10/22簿记建档   中信银行    AA-     10/24     10/25 
设投资集团
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平高电气       5          5       12  *10/23簿记建档   广发银行    AA     *10/24    *10/25
(600312.SS)
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郑州煤炭      30         30       12    推迟发行       浦发银行    AA+       --       --
工业集团                                               兴业银行
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营口港        12         12       12    推迟发行       浦发银行    AA+       --       --
务集团
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   主体评级   起息日     上市日 
               (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日)
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*三花控股集团      9        4       3   10/19簿记建档   招商银行     AA       10/23      10/24 
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