(重温稿)《中国新债预测》一年国债利率预测均值2.77%,需求不济或刺激机构"搏边"

* 招标品种: 财政部一年期固息国债

* 招标金额: 260亿元人民币

* 招标时间: 周三(17日)9:30-10:30

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 2.70%-2.85%

* 预测均值: 2.77%(按各家机构预测值平均)

路透上海10月16日电---中国财政部周三将招标发行一年期固息国债.路透调查显示,一年期国债二级收益率偏低,同期限新债较难吸引机构目光.需求不济的情况下,参与机构或有"搏边"意图,推高中标利率.料中标利率落在二级市场水平以上.

交易员指出,本期国债招标并不纳入国债承销团成员考核,不存在被动买债的情况,因此令整体需求"雪上加霜".无需考核承销量亦刺激介入的投资者博取边际收益,因此预料明日的标位或集中在边际中标利率附近.

"第一收益率不吸引人,第二不涉及考核,参与的机构更可能向高里投,中了不就赚了么,不中也无所谓,又不考核."上海一银行交易员称.

他并解释称,对于国债承销团成员而言,每期国债承销量也需要完成考核任务,而本期国债并不在考核范围内.

继上日大幅走低后,中国银行间市场质押回购加权利率CNREPO=CFXS周二七天品种基本企稳,隔夜甚至止跌反弹.不过虽然今日央行公开市场操作"输血"量不及当日逆回购到期资金规模,但在昨日准备金退款扶助下,市场流动性未现大幅波动.[CN/CN]

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,一年期品种最新收益率约2.7511%;二级市场上,相近期限国债今日罕有成交,双边报价亦不活跃.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为财政部今年第十九期记账式附息国债,到期一次还本付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.

该期债10月18日开始发行并计息,10月22日发行结束,10月24日起上市交易.(完)