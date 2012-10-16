《汇市简讯》澳元/美元上行空间看来有限,1.0300处仍挂有卖单

《路透晚报》--2月24日日间新闻摘要（中港台）
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
0938GMT * 中东账户自1.0288高位卖出澳元/美元后,汇价持续回落 * 在1.0250区域受到压制,日低位于1.0224,此位亦是10日移动均线切入位 * 买单挂在1.0220-0200,停止单挂在其下 * 卖单仍挂在1.0300,1.0315下方技术指标偏空.(完) --编译 许娜;审校 张荻 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
“随着中国投机者明显将关注点从橡胶转向玉米等谷物，上海期胶下跌。”Nissan Securities的研究部总经理Hiroyuki Kikukawa说道。
路透台北2月24日 - 台湾央行周五公布，1月日平均货币总计数M2年增率降至3.72%，主 要是受到外汇存款成长减缓影响；而1月M1B年增率则升为6.05%，因农历春节前资金需求转 强。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.51 6.48 7月 4.70 6.24 6月 4.42