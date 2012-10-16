〔表格〕外资在韩国股市卖超409亿韩元,为连续第四日卖超

《路透晚报》--2月24日日间新闻摘要（中港台）
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
路透首尔10月16日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超409亿韩元,为连续第四日卖超,期间累计卖超7,005亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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10月16日 -40.9 12.5 33.1
10月15日 -171.1 139.1 43.6
10月12日 -288.0 114.7 182.4
10月11日 -200.5 -342.0 542.9
10月10日 84.1 -278.9 389.4
10月9日 -66.0 38.6 31.9
10月8日 400.6 -139.7 177.7
10月5日 -70.2 153.1 -80.5
10月4日 -20.3 -125.2 130.3
10月2日 44.6 -103.5 47.0
9月28日 224.8 -61.8 -54.0
9月27日 -108.5 37.7 82.8
9月26日 44.0 -177.6 130.2
9月25日 1.8 66.5 9.5
9月24日 14.5 -22.9 11.4
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本月以来 -368.3 -590.0 1,587.3
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今年以来 15,222.4 1,096.9 -10,946.3
------------------------------------------------- (完)
--编译 侯向明;审校 丁琦
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
“随着中国投机者明显将关注点从橡胶转向玉米等谷物，上海期胶下跌。”Nissan Securities的研究部总经理Hiroyuki Kikukawa说道。
路透台北2月24日 - 台湾央行周五公布，1月日平均货币总计数M2年增率降至3.72%，主 要是受到外汇存款成长减缓影响；而1月M1B年增率则升为6.05%，因农历春节前资金需求转 强。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.51 6.48 7月 4.70 6.24 6月 4.42