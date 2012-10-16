〔东南亚股市〕大多收高,印尼股市创下纪录收盘高位

《路透晚报》--2月24日日间新闻摘要（中港台）
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
路透曼谷10月16日电---东南亚股市周二大多收高,因全球股市走稳刺激投资者逢低吸纳近期遭受重挫的绩优股,例如印尼Astra International(ASII.JK)和菲律宾长途电话公司(PLDT)(TEL.PS).
印尼股市.JKSE收涨0.36%报4,329.07点,为纪录收盘高位.印尼最大上市公司Astra International涨2.6%,结束一连四日跌势.
菲律宾股市.PSI涨0.31%至5,399.94点,为一周多来最高收位.菲律宾市值最大的公司菲律宾长途电话公司(TEL.PS)涨0.7%,周一则跌1%.
越南股市.VNI跳升近2%至一个月收盘高位399.22点,因越南执政党誓言进行经济改革提振了市场人气.
交易员称,投资者青睐那些料将在财报季公布良好获利的绩优股.泰国泰京银行(KTB.BK)涨2.2%,不过泰国股市.SETI下挫0.2%.
辉立证券表示,其预计泰京银行7-9月当季录得净利72.6亿泰铢(约合2.3667亿美元),上年同期为55亿泰铢.(完)
1021GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3046.81 3.76 +0.12 +15.13 2646.35
马来西亚 .KLSE 1653.52 -0.92 -0.06 +8.02 1530.73
泰国 .SETI 1287.49 -3.07 -0.24 +25.57 1025.32
印尼 .JKSE 4329.08 15.55 +0.36 +13.27 3821.99
菲律宾 .PSI 5399.94 16.72 +0.31 +23.51 4371.96
越南 .VNI 399.22 7.66 +1.96 +13.56 351.55
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(完)
--编译 许娜;审校 郑茵
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
“随着中国投机者明显将关注点从橡胶转向玉米等谷物，上海期胶下跌。”Nissan Securities的研究部总经理Hiroyuki Kikukawa说道。
路透台北2月24日 - 台湾央行周五公布，1月日平均货币总计数M2年增率降至3.72%，主 要是受到外汇存款成长减缓影响；而1月M1B年增率则升为6.05%，因农历春节前资金需求转 强。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.51 6.48 7月 4.70 6.24 6月 4.42