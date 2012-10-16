版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 18:37 BJT

〔东南亚股市〕大多收高,印尼股市创下纪录收盘高位

路透曼谷10月16日电---东南亚股市周二大多收高,因全球股市走稳刺激投资者逢低吸纳近期遭受重挫的绩优股,例如印尼Astra International(ASII.JK)和菲律宾长途电话公司(PLDT)(TEL.PS).

印尼股市.JKSE收涨0.36%报4,329.07点,为纪录收盘高位.印尼最大上市公司Astra International涨2.6%,结束一连四日跌势.

菲律宾股市.PSI涨0.31%至5,399.94点,为一周多来最高收位.菲律宾市值最大的公司菲律宾长途电话公司(TEL.PS)涨0.7%,周一则跌1%.

越南股市.VNI跳升近2%至一个月收盘高位399.22点,因越南执政党誓言进行经济改革提振了市场人气.

交易员称,投资者青睐那些料将在财报季公布良好获利的绩优股.泰国泰京银行(KTB.BK)涨2.2%,不过泰国股市.SETI下挫0.2%.

辉立证券表示,其预计泰京银行7-9月当季录得净利72.6亿泰铢(约合2.3667亿美元),上年同期为55亿泰铢.(完)

1021GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

新加坡 .FTSTI 3046.81 3.76 +0.12 +15.13 2646.35

马来西亚 .KLSE 1653.52 -0.92 -0.06 +8.02 1530.73

泰国 .SETI 1287.49 -3.07 -0.24 +25.57 1025.32

印尼 .JKSE 4329.08 15.55 +0.36 +13.27 3821.99

菲律宾 .PSI 5399.94 16.72 +0.31 +23.51 4371.96

越南 .VNI 399.22 7.66 +1.96 +13.56 351.55

--------------------------------------------------------------

(完)

--编译 许娜;审校 郑茵

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐