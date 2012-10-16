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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 18:46 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶结束四连跌收高,受亚洲股市上涨激励

路透东京10月16日电---东京工业品交易所(TOCOM)主要期胶合约周二从四日下跌中反弹,因亚洲股市上涨激励投资者逢低买入.

指标合约上日曾创出两周最低.

中国周四将公布包括国内生产总值(GDP)在内的一系列数据,在此前市场有一些谨慎情绪.

3月TOCOM期胶<0#2JRU:>JRUc6结算价上涨1.9日圆至每公斤260日圆,成交迟缓.盘中在258.3-260.7日圆之间窄幅交投.

指标合约周一一度跌至256日圆,创9月28日以来最低水准.

一日系大宗商品经纪公司交易员称,"除了美国股市上涨以及亚洲股市跟涨之外,市场没有什么刺激因素."

上述交易员还称,"长期橡胶供应正值季节性紧缩.但市场人气当前看似偏空.若256日圆跌破,一轮卖压可能打压市场至250日圆."

新加坡商品交易所近月11月合约<0#STF:>最新报每公斤294美分,下跌0.5美分.(完)

--编译 田建华;审校 郑茵

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