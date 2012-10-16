〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶结束四连跌收高,受亚洲股市上涨激励

《路透晚报》--2月24日日间新闻摘要（中港台）
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
路透东京10月16日电---东京工业品交易所(TOCOM)主要期胶合约周二从四日下跌中反弹,因亚洲股市上涨激励投资者逢低买入.
指标合约上日曾创出两周最低.
中国周四将公布包括国内生产总值(GDP)在内的一系列数据,在此前市场有一些谨慎情绪.
3月TOCOM期胶<0#2JRU:>JRUc6结算价上涨1.9日圆至每公斤260日圆,成交迟缓.盘中在258.3-260.7日圆之间窄幅交投.
指标合约周一一度跌至256日圆,创9月28日以来最低水准.
一日系大宗商品经纪公司交易员称,"除了美国股市上涨以及亚洲股市跟涨之外,市场没有什么刺激因素."
上述交易员还称,"长期橡胶供应正值季节性紧缩.但市场人气当前看似偏空.若256日圆跌破,一轮卖压可能打压市场至250日圆."
新加坡商品交易所近月11月合约<0#STF:>最新报每公斤294美分,下跌0.5美分.(完)
--编译 田建华;审校 郑茵
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
“随着中国投机者明显将关注点从橡胶转向玉米等谷物，上海期胶下跌。”Nissan Securities的研究部总经理Hiroyuki Kikukawa说道。
路透台北2月24日 - 台湾央行周五公布，1月日平均货币总计数M2年增率降至3.72%，主 要是受到外汇存款成长减缓影响；而1月M1B年增率则升为6.05%，因农历春节前资金需求转 强。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.51 6.48 7月 4.70 6.24 6月 4.42