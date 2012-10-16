〔马来西亚期市〕棕榈油期货收跌,受分析师黯淡预估打压

《路透晚报》--2月24日日间新闻摘要（中港台）
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
路透吉隆坡10月16日电---马来西亚棕榈油期货周二小幅收跌,此前顶级行业分析师预料价格趋疲,且投资者消化马来西亚降低毛棕榈油出口关税要等到明年才生效的消息.
自今年以来,棕榈油价格已累计下滑20%,但其价格恐将进一步走低,因分析师预期,受生产旺盛和出口放缓影响,到2013年初库存可能高达300万吨.
此外,马来西亚政府决定从2013年1月起才调降棕榈油出口税.
"市场仍在尽力了解马来西亚库存究竟有多高,并消化出口关税下调不会在明年1月初之前付诸实施的消息,"澳新银行(澳盛银行,ANZ)农业大宗商品策略师Victor Thianpiriya说.
"在短期内,这可能令棕榈油价格略微承压,因消费者将在1月份之前等待观望,可能从印尼采购以填补缺口."
指标12月棕榈油期货FCPOc3收跌0.2%,至每吨2,466马币(林吉特)(808美元).
总成交量为40,889口,远高于通常25,000口的成交量.
马来西亚9月棕榈油库存创248万吨的纪录高位,但10月份前半个月的出口强劲有助于支撑价格.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
“随着中国投机者明显将关注点从橡胶转向玉米等谷物，上海期胶下跌。”Nissan Securities的研究部总经理Hiroyuki Kikukawa说道。
路透台北2月24日 - 台湾央行周五公布，1月日平均货币总计数M2年增率降至3.72%，主 要是受到外汇存款成长减缓影响；而1月M1B年增率则升为6.05%，因农历春节前资金需求转 强。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.51 6.48 7月 4.70 6.24 6月 4.42