〔基金观点〕看好中资地产股,政府依赖地产业保增长--摩根大通资产管理

记者 陈永强

路透香港10月16日电---摩根大通资产管理公司(JP Morgan Asset Management)旗下一位基金经理称,因中国政府令地产业软着陆,中资地产股提供了良好的投资机会.地产行业被视作整体经济的关键.

摩根JF Greater China基金联席经理Emerson Yip周一稍晚在媒体简会上表示,北京当局无法承受国内地产业过快下滑.该基金8月末管理资产规模为6.47亿美元.

Yip指出,鉴于海外对中国的出口需求疲软导致中国制造业复苏前景存在变数,北京当局将需要依赖地产业来保增长.但他不愿谈及具体个股.

路透综合26家机构预测中值结果显示,中国三季度国内生产总值(GDP)同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低于政府年初设定的全年增长目标7.5%.中国将于周四公布有关第三季GDP的官方数据.[ID:nSB2038505]

Yip看好中资地产股的同时,也收敛对香港地产股的乐观情绪.

"香港地产股如今并不便宜...当前估值合理,"Yip提到.

据汤森路透I/B/E/S数据,香港地产股目前相对于未来12个月每股盈利的市盈率(本益比)在13.8倍,较10年均值折让8%.

另一方面,香港上市的中资房地产股相对未来12个月每股盈余的市盈率在7.2倍,较10年均值低35%.

他执掌的JF Greater China基金今年以来的表现跑赢基准,截止8月末累计上涨8.4%,高于MSCI明晟金龙指数(MSCI Golden Dragon Index)同期5.9%的涨幅.(完)