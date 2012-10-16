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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 19:01 BJT

〔标题新闻〕美银美林聘请中国资深银行业人士任克英担任中国区主席--路透所见备忘录

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8LG302]

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