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货币新闻 | 2012年 10月 16日 星期二 19:56 BJT

〔美股业绩〕道富银行第三季EPS为1.36美元,营收下降3%至23.6亿美元

路透10月16日电---道富银行(STT.N)公布,

* 第三季每股盈余(EPS)为1.36美元,营收下降3%至23.6亿美元

* 第三季末该行一级资本率为19.8%,第二季末为19.9%

* 据汤森路透I/B/E/S的预估道富银行第三季EPS为0.96美元,营收为23.7亿美元.

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